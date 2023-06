« LES COMBES ET SON HISTOIRE » Chapelle des Combes Faverges-Seythenex, 16 septembre 2023, Faverges-Seythenex.

« LES COMBES ET SON HISTOIRE » 16 et 17 septembre Chapelle des Combes Entrée libre

– 1 – L’HISTOIRE DE NOTRE CHAPELLE : de type savoyard, datant de 1595, agrandie au milieu de 19e siècle avec une peinture au plafond de style baroque représentant la Trinité. Un tableau de grande dimension derrière l’autel représente Saint Roch (peint en 1843 par Charles TARAVEL, peintre Mauriennais). On retrouve les traces de l’origine sur le linteau, les 2 fenêtres latérales et son autel, car la pierre est layée. La période du 19e siècle se caractérise par sa fenêtre en demi-cercle au-dessus de la porte d’entrée, ses corniches, ses pilastres, ses 2 peintures et la présence de la voûte.

– 2 – L’ÉCOLE : sous Napoléon 1er, et grâce aux dons de la famille PLATTET émigrée à Paris, les enfants des Combes ont pu avoir accès aux rudiments du savoir par l’enseignement du calcul, de l’écriture et du français. Une exposition de photos retrace l’histoire de l’école depuis cette période jusqu’à nos jours en passant par les lois GUIZOT, FALLOUX et Jules FERRY.

– 3 – LA SCIERIE : datant de 1810 et remise à jour par les habitants du village. Exposition de photos sur le travail effectué et de pièces d’origine retrouvées sur le site.

– 4 – LE SKI AUX COMBES : le village a été le berceau du ski sur le canton de Faverges depuis les années 1920. Exposition de photos et d’affiches d’époque sur le développement du ski aux Combes, les compétitions et la création du foyer de ski de fond.

– 5 – LA POMPE A BRAS : exposition de la pompe incendie à bras, datant de 1870.

