Fête paroissiale Saint-Augustin Chapelle des catéchistes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête paroissiale Saint-Augustin Chapelle des catéchistes, 2 décembre 2022, Paris. Fête paroissiale Saint-Augustin 2 – 4 décembre Chapelle des catéchistes

Entrée libre

Salon de thé, vin chaud, braderie, brocante, livres, jouets, décorations de Noël, vêtements, santons, bijoux, déco, jeux, déguisements, vente de sapins, tournois de bridge… Chapelle des catéchistes 1 avenue César Caire, 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris 75008 Paris Île-de-France Salon de thé, vin chaud, braderie, brocante, livres, jouets, décorations de Noël, vêtements, santons, bijoux, déco, jeux, déguisements, vente de sapins, tournois de bridge… Venez nombreux à la fête paroissiale de Saint-Augustin du 2 au 4 décembre ! Vendredi 2 décembre : de 14h à 18h30 Apéritif / planchas de 18h30 à 21h00 Samedi 3 décembre : de 10h00 à 19h00

Dimanche 4 décembre : de 12h00 (après la messe) à 17h00 11h00 : messe solennelle

14h30 : tirage de la tombola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T14:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle des catéchistes Adresse 1 avenue César Caire, 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Ville Paris lieuville Chapelle des catéchistes Paris Departement Paris

Chapelle des catéchistes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fête paroissiale Saint-Augustin Chapelle des catéchistes 2022-12-02 was last modified: by Fête paroissiale Saint-Augustin Chapelle des catéchistes Chapelle des catéchistes 2 décembre 2022 Chapelle des catéchistes Paris Paris

Paris Paris