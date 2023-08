Cimetière et la chapelle des Carmes Chapelle des Carmes Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Cimetière et la chapelle des Carmes Chapelle des Carmes Clermont-Ferrand, 17 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Cimetière et la chapelle des Carmes Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle des Carmes Réservation obligatoire Le cimetière des Carmes vient d’être labellisé Cimetière Remarquable d’Europe. Découverte de la chapelle et du cimetière installé depuis 1816 dans l’enclos de l’ancien couvent des Carmes Déchaussés et qui représente non seulement un lieu de mémoire, mais aussi un exceptionnel musée d’œuvres d’art en plein air. Chapelle des Carmes rue du Souvenir-Français 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnetourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

