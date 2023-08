À la découverte de la Chapelle des Carmélites Chapelle des Carmélites Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

À la découverte de la Chapelle des Carmélites 16 et 17 septembre Chapelle des Carmélites Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir la chapelle des Carmélites !

Des médiateurs seront présents tout le week-end. Ils inviteront les visiteurs à plonger dans son histoire et à observer son magnifique plafond peint.

Chapelle des Carmélites Rue de Périgord, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie C’est un endroit méconnu des Toulousains, et pourtant cette chapelle est une véritable pépite.

La première pierre en est posée par le roi Louis XIII et son épouse Anne d’Autriche, le 1er juillet 1622. Celui-ci s’est engagé à la financer, mais ne tient pas promesse, et c’est grâce au président des enquêtes du parlement de Toulouse, dont les cinq filles étaient carmélites, que les travaux débutent.

L’originalité de la chapelle tient au décor de ses magnifiques plafonds, peints à la fin du XVIIe siècle par Jean-Pierre Rivals, peintre le plus productif de la période, qui s’est inspiré de la chapelle Sixtine, travail complété par son successeur Jean-Baptiste Despax, et considéré comme un chef-d’œuvre de la peinture toulousaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Patrice Nin – Mairie de Toulouse