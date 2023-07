Exposition des artistes du Bas Limousin Chapelle des Capucins Turenne, 30 juin 2023, Turenne.

Turenne,Corrèze

Exposition de peintures, sculptures et photographie.

A la Chapelle des Capucins. Tous les jours de 10 h à 18 h. Entrée libre..

2023-06-30 fin : 2023-07-12 18:00:00. .

Chapelle des Capucins

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings, sculptures and photography.

At the Chapelle des Capucins. Daily 10 am to 6 pm. Free admission.

Exposición de pintura, escultura y fotografía.

En la Chapelle des Capucins. Todos los días de 10.00 a 18.00 h. Entrada gratuita.

Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und Fotografie.

In der Kapuzinerkapelle der Kapuziner. Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr. Freier Eintritt.

