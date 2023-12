49 ème Envolée nordique Chapelle-des-Bois, 28 janvier 2024, Chapelle-des-Bois.

Chapelle-des-Bois Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28

fin : 2024-01-28

L’envolée Nordique a vu le jour en février 1973, dans le village de Chapelle-des-Bois.

Précédemment organisée par l’« Accueil Montagnard », elle est désormais sous la tutelle du Ski Club du Mont Noir et se déroule sur deux distances : 42 et 21 km.

Cette course populaire a pour originalité d’être courue par équipe de 2 skieurs (2 hommes, 2 femmes ou mixte). Les équipes doivent rester groupées durant toute l’épreuve et à l’arrivée.

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



