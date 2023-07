Exposition – Arts du Méxique Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély, 24 juillet 2023, Saint-Jean-d'Angély.

Saint-Jean-d’Angély,Charente-Maritime

L’association L’Art d’être Huichol propose sa 5ème exposition-vente de tableaux et artisanat traditionnels du Mexique..

2023-07-24 10:00:00 fin : 2023-08-05 18:00:00. .

Chapelle des Bénédictines Porte de Niort, place du 18 juin

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



The association L’Art d’être Huichol presents its 5th exhibition-sale of traditional Mexican paintings and crafts.

La asociación L’Art d’être Huichol organiza su 5ª exposición y venta de pintura y artesanía tradicional mexicana.

Der Verein L’Art d’être Huichol bietet seine 5. Verkaufsausstellung mit traditionellen Bildern und Kunsthandwerk aus Mexiko an.

