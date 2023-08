Exploration exceptionnelle : découvrez les secrets de cette chapelle ! Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Palais-sur-Mer Exploration exceptionnelle : découvrez les secrets de cette chapelle ! Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer, 16 septembre 2023, Saint-Palais-sur-Mer. Exploration exceptionnelle : découvrez les secrets de cette chapelle ! 16 et 17 septembre Chapelle des aviateurs Gratuit. Sur inscription. Maximum 30 personnes. Découverte à 14h00 et à 15h00. Durée : 45 min. Rarement ouverte au public, la chapelle vous ouvre ses portes ! Dylan vous racontera son histoire et vous fera découvrir ses trésors ! Chapelle des aviateurs Rue de la chapelle, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}] La chapelle Notre-Dame-des-Aviateurs, appelée Notre-Dame-du-Platin jusqu’en 1909, est un sanctuaire catholique situé rue de la Chapelle (entre l’avenue de la Grande Côte et l’estuaire de la Gironde), quartier du Platin, dans la station balnéaire de Saint-Palais-sur-Mer, sur la presqu’île d’Arvert, en Charente-Maritime. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

