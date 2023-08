Conférence et Concert Chapelle des Autels Hautot l’auvray Hautot-l’Auvray Catégories d’Évènement: Hautot-l'Auvray

Seine-Maritime Conférence et Concert Chapelle des Autels Hautot l’auvray Hautot-l’Auvray, 5 octobre 2023, Hautot-l'Auvray. Conférence et Concert Jeudi 5 octobre, 18h00 Chapelle des Autels Hautot l’auvray Dans la belle chapelle Notre Dame des Autels à Hautôt l’Auvray , en première partie ,conférence donnée par Philippe Virmous à 18h thème la fête dans l’art et en deuxiéme partie concert dès 20h donné par la Chorale du Dun

Une surprise vous sera offerte par Les Rencontres sur le Plateau à l’entracte Chapelle des Autels Hautot l’auvray Hautot l’Auvray 76450 Hautot-l’Auvray 76450 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

