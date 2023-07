Dévernissage de l’exposition Pas à Pas Domme Contemporaine Chapelle des Augustins Domme, 4 août 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Dévernissage de l’exposition Pas à Pas Domme Contemporaine à La Chapelle des Augustins 20h.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 20:00:00. .

Chapelle des Augustins

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Opening of the exhibition Pas à Pas Domme Contemporaine at La Chapelle des Augustins 8pm

Inauguración de la exposición Pas à Pas Domme Contemporaine en La Chapelle des Augustins 20.00 h

Vernissage der Ausstellung Pas à Pas Domme Contemporaine in La Chapelle des Augustins 20h

Mise à jour le 2023-06-19 par Périgord Noir Vallée Dordogne