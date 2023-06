Visite de la chapelle des Angonnes Chapelle des Angonnes Brié-et-Angonnes Brié-et-Angonnes Catégories d’Évènement: Brié-et-Angonnes

Visite de la chapelle des Angonnes

Entrée libre – Visite toutes les heures

Présentation de la chapelle médiévale Saint Hippolyte des Angonnes. Reconstruite partiellement au 17° siècle, labellisée « patrimoine en Isère », la chapelle présente un mobilier religieux des 17° et 18° siècles, classé monument historique. Le maitre autel retable du 17° siècle est l'unique exemple dans le Département de l'Isère d'un petit autel baroque de type rural.

Chapelle des Angonnes
Route des Angonnes 38320 Brié-et-Angonnes
Brié-et-Angonnes 38320 Isère
Auvergne-Rhône-Alpes

Construite sur une ancienne motte castrale, la chapelle médiévale des Angonnes a été reconstruite au XVII° siècle. Elle présente un ensemble homogène de mobilier liturgique des XVII° et XVIII° siècles, classé monument historique.

