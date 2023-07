FÊTE DE LA SAINTE ANNE Chapelle d’Erching-Guiderching Erching, 26 juillet 2023, Erching.

Erching,Moselle

Dans le cadre de la fête de la Sainte Anne,

Le 26 juillet :

10h30: Messe du Pélerinage

Marches populaires IVV

Restauration midi et soir

18h: Burger

Soirée dansante animée par Lor’Events

Le 30 juillet :

Marches populaires IVV

18h: Démonstration de Danse Country

18h: Pizza – flamms

Restauration midi et soir

Soirée dansante animée par Lor’Events. Tout public

Dimanche 2023-07-26 fin : 2023-07-30 . 0 EUR.

Chapelle d’Erching-Guiderching rue de la Chapelle

Erching 57720 Moselle Grand Est



As part of Saint Anne’s Day celebrations,

July 26 :

10:30 am: Pilgrimage Mass

IVV popular walks

Lunch and dinner

6pm: Burger

Dance party hosted by Lor’Events

July 30 :

Marches populaires IVV

6pm: Country dancing demonstration

18h: Pizza – flamms

Lunch and dinner

Dance party hosted by Lor’Events

En el marco de las celebraciones del Día de Santa Ana,

26 de julio:

10.30 h: Misa de peregrinación

IVV paseos populares

Comida y cena

18h: Hamburguesa

Fiesta de baile con Lor’Events

30 de julio :

Paseos populares del IVV

18h: Demostración de baile country

18h: Pizza – flammes

Comida y cena

Velada de baile con Lor’Events

Im Rahmen des Festes der Heiligen Anna,

Am 26. Juli :

10.30 Uhr: Pilgermesse

Volksmärsche IVV

Verpflegung mittags und abends

18 Uhr: Burger

Tanzabend unter der Leitung von Lor’Events

30. Juli :

Volksmärsche IVV

18 Uhr: Vorführung des Country-Tanzes

18 Uhr: Pizza – Flamms

Verpflegung mittags und abends

Tanzabend unter der Leitung von Lor’Events

Mise à jour le 2023-07-11 par OT DU PAYS DE BITCHE