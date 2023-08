Explication du chantier de restauration de la chapelle De Vérimande Chapelle de Vérimande Annot Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Explication du chantier de restauration de la chapelle De Vérimande
Dimanche 17 septembre, 10h30
Chapelle de Vérimande

La commune d'Annot vous explique le chantier de restauration de la chapelle.

Renseignements : 04 92 83 23 03 / annot@verdontourisme.com

Chapelle de Vérimande
Annot 04240
Alpes-de-Haute-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

