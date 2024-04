Chapelle de Vauclair, Molompize (15) Chapelle de Vauclair Molompize, vendredi 28 juin 2024.

Chapelle de Vauclair, Molompize (15) Visite guidée de la Chapelle de Vauclair, à la lampe torche. Vendredi 28 juin, 21h00 Chapelle de Vauclair Gratuit, sur réservation

Découvrez les détails de cette chapelle d’influences architecturales plurielles, ainsi que la Vierge en majesté de Vauclair (copie dans la chapelle), à la lumière des torches.

Quelques places de parking devant la chapelle, possibilité de se garer le long de la route descendant au hameau, et se rendre à la chapelle à pieds. Visite menée par une Guide conférencière. Torches non fournies : amener votre torche.

Chapelle de Vauclair Vauclair 15500 Molompize

chapelle vauclair

