Thonon-les-Bains Lecture de contes à la chapelle de Tully Chapelle de Tully Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Lecture de contes à la chapelle de Tully 16 et 17 septembre Chapelle de Tully Lecture de contes pour enfants et adulltes. Goûter prévu à 16H30 Chapelle de Tully Route de Tully, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 71 55 55 Chapelle historique du hameau de Tully, à proximité du lavoir. La chapelle dédiée à Saint Etienne, a été érigée au 13ème siècle. Le Révérend Etienne Mugnier, prêtre de la Sainte Maison, la reconstruisit en 1681 pour remplacer l’ancienne à moitié en ruine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains

