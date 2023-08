Visite libre de la chapelle de Tully Chapelle de Tully Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Visite libre de la chapelle de Tully Chapelle de Tully Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Visite libre de la chapelle de Tully 16 et 17 septembre Chapelle de Tully L’association des Tulliérands vous propose de visiter la chapelle

et de (re)découvrir l’histoire du quartier et les activités

des habitants de Tully autrefois Chapelle de Tully Route de Tully, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 71 55 55 Chapelle historique du hameau de Tully, à proximité du lavoir. La chapelle dédiée à Saint Etienne, a été érigée au 13ème siècle. Le Révérend Etienne Mugnier, prêtre de la Sainte Maison, la reconstruisit en 1681 pour remplacer l’ancienne à moitié en ruine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

