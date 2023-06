LE MUSÉE MUSARDE 2023 – CONCERT ÉPINETTE, VIOLON ET CHANT Chapelle de Travexin Cornimont, 9 août 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Deux artistes se rassemblent pour proposer un concert qui réunit l’épinette, le chant et le violon. La plupart des pièces jouées par Mathilde Miclo (violon) et Christophe Toussaint (épinettes) sont extraites des œuvres de Boismortier et de Philippe-Esprit Chédeville. Ce répertoire pré-baroque reste essentiellement modal et autorise le jeu des bourdons, caractère spécifique de notre cithare vosgienne. Sur réservation.. Tout public

Mercredi 2023-08-09 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-09 . 0 EUR.

Chapelle de Travexin

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Two artists come together to offer a concert that brings together spinet, song and violin. Most of the pieces played by Mathilde Miclo (violin) and Christophe Toussaint (spinet) are taken from the works of Boismortier and Philippe-Esprit Chédeville. This pre-Baroque repertoire remains essentially modal, and allows for the use of drones, a specific character of our Vosges zither. Reservations required.

Dos artistas se reúnen para ofrecer un concierto que aúna la espineta, el canto y el violín. La mayoría de las piezas interpretadas por Mathilde Miclo (violín) y Christophe Toussaint (espineta) proceden de las obras de Boismortier y Philippe-Esprit Chédeville. Este repertorio prebarroco es esencialmente modal y permite el uso de bordones, carácter específico de nuestra cítara de los Vosgos. Reserva obligatoria.

Zwei Künstler finden sich zusammen, um ein Konzert anzubieten, das Spinett, Gesang und Violine vereint. Die meisten der von Mathilde Miclo (Violine) und Christophe Toussaint (Spinett) gespielten Stücke stammen aus den Werken von Boismortier und Philippe-Esprit Chédeville. Dieses vorbarocke Repertoire bleibt im Wesentlichen modal und erlaubt das Spielen von Bordunen, dem besonderen Charakter unserer Zither aus den Vogesen. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES