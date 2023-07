Visite guidée Chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise, 16 septembre 2023, Preuilly-sur-Claise.

Visite guidée 16 et 17 septembre Chapelle de Tous-les-Saints sur réservation.

Cette petite chapelle édifiée à l’époque charnière de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance abrite une rare Danse macabre. Après 4 ans de travaux elle sera inaugurée et ouverte au public

Chapelle de Tous-les-Saints Ancien Cimetière Route du Grand-Pressigny 37290 Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0683461487 »}] La Chapelle de Tous-les-Saints fut construite à la fin du XVe siècle dans l’un des anciens cimetières de la ville pour y célébrer les enterrements des plus modestes. Il s’agit d’un élégant sanctuaire de petite dimension appartenant au style flamboyant. De plan rectangulaire, une baie ogivale s’ouvre sur le sud et une autre sur le nord, celle du chevet comporte un cloisonnement plus élaboré. Le portail à arc brisé, au couchant, précédé d’un perron, donne accès au sanctuaire. Une porte, s’ouvrant directement sur le cimetière, a été percée en 1682. Toute la singularité de cette chapelle se trouve dans la qualité de son décor peint et particulièrement par une conception d’ensemble : construction, voûtement et peintures murales dans un seul et même geste, ce qui est très rare.

Elle est ornée d’une peinture murale représentant une danse macabre sur la voûte et les murs. Ce thème artistique se développa à partir du XVe siècle mais il n’en subsiste aujourd’hui qu’une dizaine. Elle représente l’égalité de chacun, riches ou pauvres, devant la mort qui les suit sur chaque panneau. À Preuilly, la particularité réside en la présence de deux farandoles l’une des femmes, l’autre des hommes.

