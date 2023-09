Projection : illumination nocturne de la chapelle Chapelle de Torp Villers-Canivet, 16 septembre 2023, Villers-Canivet.

Projection : illumination nocturne de la chapelle Samedi 16 septembre, 20h30 Chapelle de Torp Prévoir une lampe torche.

La Chapelle de Torp sera exceptionnellement illuminée pour les Journées Européennes du Patrimoine 2023. Venez profiter de l’occasion pour découvrir l’exposition qu’elle abrite à la lueur des bougies.

Rendez-vous sur à la Salle des Fêtes de Villers Canivet à 20h30 pour la marche nocturne qui vous mènera jusqu’à la Chapelle.

Chapelle de Torp Chemin de Torp,14420 Villers-Canivet Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie https://chapelledetorp.wixsite.com/visite Avant 1828, date du rattachement de Torp à Villers Canivet, cette petite chapelle était l’église paroissiale de la commune de Torp. Bâti à la fin du Xème et au début du XIIème siècle, ce lieu de culte est dédié à la Vierge. Nommée par les Vikings et transformée au travers des siècles, utilisée par les petites soeurs des pauvres, on y retrouve plusieurs siècles d’histoire. Le choeur, roman de style normand, comprend encore des ouvertures cintrées, des modillons sculptés, une porte latérale murée et un autel en pierre; trois sépultures aux armoiries de la famille Morel sont visibles sur le dallage.

Racheté par la mairie en 2002, l’Association des Amis de la Chapelle de Torp accompagne la commune dans la rénovation du site et sa remise en fonction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

Florine Delasalle