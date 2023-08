Visite libre de la chapelle de Torp Chapelle de Torp Villers-Canivet, 16 septembre 2023, Villers-Canivet.

Visite libre de la chapelle de Torp 16 et 17 septembre Chapelle de Torp

Venez découvrir La chapelle de Torp de Villers Canivet et profitez de la restitution du projet Murmures, travail de plusieurs mois réalisés dans le cadre de l’initiative de la DRAC Normandie Territoires ruraux territoires de culture. Au travers d’une pièce sonore et de plusieurs oeuvres collectives réalisées avec des habitants du territoire, nous vous emmenons sur les traces d’une chapelle un temps délaissée et aujourd’hui reconstruite au sein d’un hameau témoin discret de l’histoire des hommes et des femmes qui y vivent.

Chapelle de Torp Chemin de Torp,14420 Villers-Canivet Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie https://chapelledetorp.wixsite.com/visite Avant 1828, date du rattachement de Torp à Villers Canivet, cette petite chapelle était l’église paroissiale de la commune de Torp. Bâti à la fin du Xème et au début du XIIème siècle, ce lieu de culte est dédié à la Vierge. Nommée par les Vikings et transformée au travers des siècles, utilisée par les petites soeurs des pauvres, on y retrouve plusieurs siècles d’histoire. Le choeur, roman de style normand, comprend encore des ouvertures cintrées, des modillons sculptés, une porte latérale murée et un autel en pierre; trois sépultures aux armoiries de la famille Morel sont visibles sur le dallage.

Racheté par la mairie en 2002, l’Association des Amis de la Chapelle de Torp accompagne la commune dans la rénovation du site et sa remise en fonction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Association des Amis de la Chapelle de Torp