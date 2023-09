Visite commentée Chapelle de Seigne Bléré Catégories d’Évènement: Bléré

Indre-et-Loire Visite commentée Chapelle de Seigne Bléré, 16 septembre 2023, Bléré. Visite commentée 16 et 17 septembre Chapelle de Seigne La chapelle vient d’être entièrement restaurée.

Animation : explications sur l’histoire de la chapelle, Guillaume de Seigne et les travaux de restauration grâce à une exposition de panneaux. Chapelle de Seigne 15 place de la République 37150 Bléré Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 74 64 50 53 https://lachapelledeseigne.jimdofree.com/ La chapelle funéraire de Seigne est une œuvre architecturale unique en France, qui date de l’époque de la Renaissance. Cet édifice, situé sur un ancien cimetière de la Renaissance, est classé au titre des Monuments Historiques en 1875. Son décor sculpté est d’une très grande qualité et correspond parfaitement à ce qui se faisait dans les années 1525, dans la vallée de la Loire. L’origine de cette chapelle du cimetière, à Bléré, fut longtemps ignorée. Des documents appartenant à l’abbaye de Villeloin délivrèrent la réponse « Dans le cimetière de l’église de Bléré, hors-la-Ville, renfermée de petits murs, se voit une chapelle dédiée en l’honneur de Saint Jean Baptiste, de la fondation de Monsieur Seigne, Escuyer, Seigneur de Bois-Pateau, de Bois-Ramé, Gouverneur de Montrichard, fils de Guillaume de Seigne. » (Histoire des Anciens Comtes d’Anjou, Généalogie de Seigneurs de Bléré). Elle fut édifiée en 1526 par Jehan de Seigne à la mémoire de son père, Guillaume de Seigne, Trésorier Général de l’artillerie du roi, Seigneur Boispateau et de La Lande. La Chapelle vers 1914

La Chapelle vers 1914

On ne sait rien d’autre sur la chapelle avant la fin du XVIIIème siècle, où l’on trouve les premiers écrits sur le bâtiment, lorsqu’en 1776, il est demandé aux paroissiens de Bléré de se choisir un nouveau cimetière, hors la ville, afin d’obéir à l’ordonnance royale du 10 mars 1776. Les habitants optent pour un terrain appelé le Grand Cimetière, situé loin du bourg et dans lequel se trouve la chapelle des seigneurs de Seigne, en mauvais état. ֍ Dans ce contexte, l’archevêque de Tours, demande aux paroissiens de Bléré d’opérer une restauration afin de pouvoir y célébrer des offices. Après un premier refus de la part des habitants, le curé parvient à s’allouer le soutien du marquis de Bercy, seigneur de Bléré. Pourtant suite à un nouveau revirement de situation généré par l’intendant de Tours, M Ducluzel, seuls les murs du cimetière sont restaurés et la chapelle reste à l’état de ruines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 © François CAPELLE Détails Catégories d’Évènement: Bléré, Indre-et-Loire Autres Lieu Chapelle de Seigne Adresse 15 place de la République 37150 Bléré Ville Bléré Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Chapelle de Seigne Bléré latitude longitude 47.325484;0.996331

Chapelle de Seigne Bléré Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blere/