Concert de Gospel solidaire Chapelle de Sainte Marie Grand Lebrun, 3 décembre 2022, Bordeaux.

Concert de Gospel solidaire Samedi 3 décembre, 18h30 Chapelle de Sainte Marie Grand Lebrun

Sur réservation. Tarif > 16ans = 15€ et tarif <16 ans = 10€ Un concert caritatif au profit des sportifs amputés et des graines de champion car il est essentiel que tout le monde ait accès au sport avec le groupe “Love Gospel Singers” Chapelle de Sainte Marie Grand Lebrun rue de la Cape, 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le concert permettra de financer les actions solidaires pour l’égalité des chances et la réalisation des rêves des sportifs amputés et des graines de champion car il est essentiel que tout le monde ait accès au sport.

Le handicap ou le manque de ressources ne devraient pas être des freins à la pratique sportive.

Concrètement, cela participera au financement de :

– prothèses sportives, non prises en charge, pour permettre à des personnes amputées de pratiquer un sport et de se reconstruire, développer son autonomie et son bien-être, favoriser son insertion

– équipement et entrainement de jeunes sportifs à potentiel, valides et handicapés, afin qu’ils puissent progresser dans leur talent et réaliser leurs rêves d’exploit : les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et 2026.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T18:30:00+01:00

2022-12-03T20:30:00+01:00

LoveGospelSingers