Yonne Visite de la chapelle Sainte-Colombe Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens Saint-Denis-lès-Sens, 16 septembre 2023, Saint-Denis-lès-Sens. Visite de la chapelle Sainte-Colombe 16 et 17 septembre Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la chapelle Sainte-Colombe samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. Une visite commentée est organisée à 16h. Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens 12 Rue de l’Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 64 51 77 L’abbaye a été fondée au début du VIIe siècle par le roi Clotaire II et l’évêque de Saint-Loup sur l’emplacement de la sépulture de Sainte-Colombe. Elle accueillit Thomas Becket lors de son exil sénonais. Ancienne abbaye royale elle fut démolie après la révolution. Au XIXe une grande chapelle fut construite dans le style néo-gothique. Sa crypte abrite dans un reliquaire le corps de Sainte-Colombe. L’édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques en 1966. au nord de la ville de Sens, entre Sens et le village de Saint-Denis-les-Sens. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

