Exposition : « Loïc, fils de Neptune » Chapelle de Saint-Maurice La Rochelle, 16 septembre 2023, La Rochelle.

Exposition : « Loïc, fils de Neptune » 16 et 17 septembre Chapelle de Saint-Maurice Gratuit. Entrée libre.

Loïc a connu l’occupation allemande, la guerre d’Algérie et l’essor industriel des Trente Glorieuses.

Il a bourlingué sur les océans à bord des cargos et des pétroliers, il a côtoyé un marin pêcheur qui lui a raconté sa vie et il a navigué à la voile aussi souvent que possible.

C’est la mémoire vivante de 80 ans d’histoire contemporaine maritime qui est racontée dans cet album.

Venez rencontrer le scénariste et l’illustrateur.

Chapelle de Saint-Maurice 152 avenue Carnot, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://parolesderochelais.fr/ La chapelle Saint-Maurice est située dans la ville de La Rochelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

