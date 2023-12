Concert « Une heure de musique au siècle des lumières » Chapelle de Saint-Clément Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Quiberon Concert « Une heure de musique au siècle des lumières » Chapelle de Saint-Clément Quiberon, 31 décembre 2023, Quiberon. Quiberon Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 16:00:00

fin : 2023-12-31 . 16h. Spécial Saint-Sylvestre. Une heure de musique au siècle des lumières. Sonates et symphonies de Noël. Oeuvres écrites par les olistes du concert spirituel. Nathalie Fontaine au violon et Thierry Vaillant au clavecin. .

Chapelle de Saint-Clément Rue de Saint-Clément

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par ADT 56

