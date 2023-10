Exposition de peinture : Faux Air Chapelle de Polier Villebret, 27 octobre 2023, Villebret.

Villebret,Allier

Des peintures inspirées de grands maîtres ou non,des techniques diverses sur des supports variés,un esprit humoristique..

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-11-01 18:30:00. .

Chapelle de Polier Polier

Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Paintings inspired by the great masters and others, a variety of techniques on a variety of supports, a humorous spirit.

Pinturas inspiradas en los grandes maestros y en otros, utilizando diversas técnicas sobre diversos soportes, con un espíritu humorístico.

Gemälde, die von großen Meistern inspiriert sind oder nicht,verschiedene Techniken auf unterschiedlichen Untergründen,ein humorvoller Geist.

