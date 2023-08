Concert « Regards sur les Balkans » Duo Acasa à la Chapelle de Peipin Chapelle de Peipin Peipin, 16 septembre 2023, Peipin.

Concert « Regards sur les Balkans »

Duo Acasa à la Chapelle de Peipin Samedi 16 septembre, 19h00 Chapelle de Peipin Entrée 15 euros, uniquement sur réservation au 06 10 28 95 52 ou lachapellepeipin@gmail.com

Regards sur les Balkans

Musiques traditionnelles de Roumanie, Bulgarie, Grèce

Un concert exceptionnel du Duo Acasa avec Christiane Ildevert, contrebasse et chant accompagnée de Patrice Gabet, violon ténor et chant pour un hommage aux musiques traditionnelles de Roumanie, Bulgarie, Grèce, interprétées à la Chapelle de Peipin, dont l’acoustique incroyable enchante de plus en plus de musiciens.

Entre ici et là-bas, un pont, que les deux musiciens construisent ensemble depuis 1989, réunissant les genres et rassemblant les publics de tous âges. La Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, anciens pays de l’empire byzantin puis ottoman en ont gardé les riches couleurs modales, le goût de l’improvisation, la sensualité sonore, la complexité rythmique, et la virtuosité, propres aux musiciens professionnels de ces contrées généralement d’origine tzigane. Patrice Gabet et Christiane Ildevert ont depuis de longues années parcouru ces pays, travaillé avec des musiciens et des danseurs et enregistré sept albums avec le groupe Aksak dont ils font partie depuis 30 ans.

Chapelle de Peipin Rue de l'église. Lieu-dit le château 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 00 33 6 10 28 95 52 Cette chapelle romane du XIIIe siècle a été remaniée au XVIe siècle et constituait la chapelle du château du village de Peipin (04200 Alpes de Haute Provence) qui a été détruit en 1793 (il subsiste des ruines). Ce lieu magique qui vient d'être restauré, est destiné à recevoir à terme de nombreux événements. Il a inauguré son nouveau destin avec un concert privé consacré à Claude Debussy et participe pour la première fois aux Journées du patrimoine Autoroute A 51 à 10 minutes. (sortie 21 Aubignosc). Gare Aix en Provence TGV (45 minutes). Gare SNCF de Sisteron (5 km)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

© Duo Acasa