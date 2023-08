Paroles de pierres – Stage/Chantier participatif Chapelle de Peipin Peipin, 16 septembre 2023, Peipin.

Paroles de pierres – Stage/Chantier participatif 16 et 17 septembre Chapelle de Peipin Pour les 2 jours : 20€ adulte – 30€ couple / duo – 10€ mineur / précaire. Limité à 15 personnes. Gants et chaussures de montagne à prévoir par les participants. Gratuit pour le public.

Louis Cagin, murailleur, spécialiste des appareillages et des ouvrages historiques en pierre sèche, dirige un stage sur deux demies-journées.

Les participants à ce stage édifieront ensemble un édicule en pierre sèche, autour de la Chapelle de Peipin et des ruines du château-fort médiéval.

Le public pourra assister gratuitement à ce chantier et apprécier ces techniques typiques du sud de la France et de la Provence.

Chapelle de Peipin 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 10 28 95 52 https://lachapellepeipin.com La chapelle de Peipin se trouve dans un environnement naturel et préservé au pied de la montagne de Lure, au cœur de la vallée de la Durance, à proximité du premier Géoparc du monde classé par l'Unesco. Activités à vocations culturelles ou sociales. Présence de parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

@Association Les Amarines Aubignosc