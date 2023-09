Paroles de pierres – Projection de films documentaires Chapelle de Peipin Peipin, 16 septembre 2023, Peipin.

Paroles de pierres – Projection de films documentaires 16 et 17 septembre Chapelle de Peipin

En présence du réalisateur Dominique Comtat.

Samedi 16 – 10h-10h45 : projection du film documentaire « Paroles de pierres » avec la voix de Pierre Martel.

« L’agencement des pierres est la plus durable des écritures par lesquelles l’homme imprime sur le paysage la marque de son passage. Pérennité des pierres, fugacité des êtres : après que les bâtisseurs ont disparu, les pierres continuent de raconter leur histoire. Ce sont ces récits analphabètes que le film nous offre à lire. Usage, culture, savoir faire… déshérence, oubli… renouveau ? Pendant que les images dévoilent ces témoignages lapidaires, les sons font ressurgir un passé révolu. »

Véronique Barre

Dimanche 17 – 14h-15h : projection du film documentaire « Gestes de pierres » : chantier pédagogique de restauration d’un mur de soutènement en pierre sèche dans les Monts d’Ardèche, conduit par Louis Cagin, murailleur.

Le film oscille entre mode d’emploi de la pierre sèche et beauté poétique des gestes faits de force et de méticulosité, de patience et de précision.

Chapelle de Peipin 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur La chapelle de Peipin se trouve dans un environnement naturel et préservé au pied de la montagne de Lure, au cœur de la vallée de la Durance, à proximité du premier Géoparc du monde classé par l'Unesco.

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

@Les Amarines Patrimoines et Solidarité Aubignosc