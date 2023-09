Une douzaine d’artistes investissent la Chapelle de Paul ! Chapelle de Paul Bréhec, 15 septembre 2023, Bréhec.

Une douzaine d’artistes investissent la Chapelle de Paul ! 15 – 17 septembre Chapelle de Paul Entrée libre – L’exposition débute le vendredi 15 avec un vernissage à 18h. et se poursuit les samedi 16 et dimanche 17, de 11h à 19h.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition collective se déroulera à la chapelle de Paul à Plouézec.

Le temps d’un week-end, la chapelle deviendra un lieu de rencontre, de transmission et de création entre artistes, artisans et habitants des environs.

L’exposition Les plantes renaîtront demain réunit une douzaine d’artistes autour du thème de la ruine et de l’archéologie. Les visiteurs pourront y découvrir des œuvres multiples: allant de l’artisanat, au design, de l’installation, au tissage, de la photographie jusqu’au dessin.

« Ce projet mêle l’art contemporain et l’artisanat à la nature et l’architecture bretonne. Le but étant d’exposer chaque année une sélection d’artistes et artisans émergents dans des lieux patrimoniaux inédits. Les plantes renaîtront demain en est la première édition. »

Chapelle de Paul Chapelle Saint Paul, 22470, Plouézec Bréhec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne 06 18 35 70 49 https://www.plouezec.fr/Eglise-et-chapelles https://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/recherche/globale?texte=La+Reignerais+de&render=liste&type=&ou=Plou%C3%A9zec&departement=C%C3%B4tes-d%27Armor&typeDossier=inventaire+pr%C3%A9liminaire&quand=1%C3%A8re+moiti%C3%A9+18e+si%C3%A8cle La chapelle de Paul se situe dans un joli petit écrin de verdure entre Kervene’ch et Kervozion, près d’un lavoir et d’un calvaire. Construite au milieu du XVIème siècle, elle était la chapelle des seigneurs de Goasfroment. Elle a traversé l’histoire, vécu la révolution et les changements de propriétaires, puis diverses restaurations qui se sont poursuivies jusqu’à aujourd’hui.

Si vous allez à l’intérieur, vous pourrez admirer la charpente à nu, qui fait penser à celle d’un bateau retourné sur lui-même. L’observateur attentif relèvera divers petits détails sur l’édifice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Jeanne Chardin