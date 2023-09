MARCHE DU PATRIMOINE Chapelle de Morlange Fameck, 17 septembre 2023, Fameck.

Fameck,Moselle

Sentier forestier des deux chapelles avec le Club Vosgien.

Départ de la marche devant la chapelle de Morlange.

Prévoir 2h30 de marche avec un niveau de difficulté moyen (pas de poussettes).. Tout public

Dimanche 2023-09-17 09:30:00 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

Chapelle de Morlange rue Saint Roch

Fameck 57290 Moselle Grand Est



Forest trail of the two chapels with the Club Vosgien.

Start in front of the Morlange chapel.

Allow 2h30 for medium-difficulty walks (no strollers).

Ruta forestal de las dos capillas con el Club Vosgien.

Salida frente a la capilla de Morlange.

El recorrido dura 2 h 30 min y es de dificultad media (no se admiten cochecitos de niños).

Waldpfad der beiden Kapellen mit dem Vogesenclub.

Start der Wanderung vor der Kapelle von Morlange.

Planen Sie 2,5 Stunden für die Wanderung mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad ein (keine Kinderwagen).

