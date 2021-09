Bellancourt Bellancourt Bellancourt, Somme Chapelle de Monflières Bellancourt Bellancourt Catégories d’évènement: Bellancourt

Somme

Chapelle de Monflières Bellancourt, 18 septembre 2021, Bellancourt. Chapelle de Monflières 2021-09-18 – 2021-09-18

Bellancourt Somme Bellancourt La chapelle Notre-Dame de Monflières fut construite au XIIe siècle pour célébrer l’emplacement de l’apparition de la Sainte-Vierge à un berger du village. Lieu majeur de pèlerinage de Picardie, la chapelle est agrandie à plusieurs reprises au cours des siècles pour accueillir les foules de pèlerins.

Aujourd’hui encore la chapelle abrite une statuette de la Vierge du XVIIe siècle dont la robe a été offerte en 1778 par la reine Marie-Antoinette en remerciement de la naissance de sa fille Marie-Charlotte.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez admirer cette robe précieuse et fragile offerte par Marie-Antoinette et confectionnée par la modiste abbevilloise Rose Bertin. La chapelle Notre-Dame de Monflières fut construite au XIIe siècle pour célébrer l’emplacement de l’apparition de la Sainte-Vierge à un berger du village. Lieu majeur de pèlerinage de Picardie, la chapelle est agrandie à plusieurs reprises au cours des siècles pour accueillir les foules de pèlerins.

Aujourd’hui encore la chapelle abrite une statuette de la Vierge du XVIIe siècle dont la robe a été offerte en 1778 par la reine Marie-Antoinette en remerciement de la naissance de sa fille Marie-Charlotte.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez admirer cette robe précieuse et fragile offerte par Marie-Antoinette et confectionnée par la modiste abbevilloise Rose Bertin. +33 3 22 28 08 38 La chapelle Notre-Dame de Monflières fut construite au XIIe siècle pour célébrer l’emplacement de l’apparition de la Sainte-Vierge à un berger du village. Lieu majeur de pèlerinage de Picardie, la chapelle est agrandie à plusieurs reprises au cours des siècles pour accueillir les foules de pèlerins.

Aujourd’hui encore la chapelle abrite une statuette de la Vierge du XVIIe siècle dont la robe a été offerte en 1778 par la reine Marie-Antoinette en remerciement de la naissance de sa fille Marie-Charlotte.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez admirer cette robe précieuse et fragile offerte par Marie-Antoinette et confectionnée par la modiste abbevilloise Rose Bertin. olivier leclercq dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bellancourt, Somme Autres Lieu Bellancourt Adresse Ville Bellancourt lieuville 50.0936#1.89789