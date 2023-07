Contemplez une chapelle singulière de l’art primitif cistercien Chapelle de Mondeville Champignol-lez-Mondeville, 16 septembre 2023, Champignol-lez-Mondeville.

Du haut de son promontoire, cette singulière chapelle du XIIème siècle est l’unique vestige contemporain de Bernard de Clairvaux. Pofitez de son architecture unique et perdez votre regard dans la pureté de ses lignes et la simplicité de ses volumes pour une expérience hors du temps.

Chapelle de Mondeville CD 12 direction de Clairvaux, 10200 Champignol-lez-Mondeville Champignol-lez-Mondeville 10200 Aube Grand Est 03 25 27 42 11 Le site de Mondeville situé entre Champignol-lez-Mondeville et Clairvaux témoigne de l’organisation cistercienne du paysage entre forêts, domaines agricoles et viticoles. Contemporain de Bernard de Clairvaux, la chapelle de Mondeville (datée de 1135) est caractéristique de l’architecture cistercienne voulue par le futur saint Bernard avec un dénuement extrême, une pureté des lignes, une simplicité des volumes et du plan d’ensemble, un chevet plat, et des voûtes sur croisé d’ogives. Elle reflète l’idéal Bernardin de sobriété avec son chevet plat et ses voûtes sur croisée d’ogives. En 1146, Bernard de Clairvaux y a réalisé une guérison miraculeuse.

Fabrice Antoine