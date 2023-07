Fête Annuelle de Lugaut Chapelle de Lugaut Retjons, 6 août 2023, Retjons.

Retjons,Landes

Pour sa Fête Annuelle, la Chapelle se fait belle pour accueillir la Messe en musique à 11h et les visiteurs curieux de découvrir ses trésors au cours de visites commentées. La journée sera également rythmée par une exposition de Françoise MINOR, une démonstration de chien de berger, l’animation musicale du groupe « Los esvagats de l’Ador » et une brocante.

Les plus gourmand réserveront leur place pour un repas froid avant le 29 Juillet !.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Chapelle de Lugaut Lugaut

Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



For its annual festival, the chapel will be decked out for a musical mass at 11am, and visitors will be able to discover its treasures on guided tours. The day will also feature an exhibition by Françoise MINOR, a sheepdog demonstration, musical entertainment by the group « Los esvagats de l’Ador » and a flea market.

Those with a sweet tooth should reserve their place for a cold meal before July 29!

Con motivo de su fiesta anual, la capilla se engalanará para acoger la misa con música a las 11h y a los visitantes curiosos que podrán descubrir sus tesoros durante las visitas guiadas. La jornada también contará con una exposición de Françoise MINOR, una demostración de perros pastores, la animación musical del grupo « Los esvagats de l’Ador » y un mercadillo.

Los golosos pueden reservar su plaza para una comida fría antes del 29 de julio

Für ihr jährliches Fest putzt sich die Kapelle heraus und empfängt um 11 Uhr die Messe mit Musik und neugierige Besucher, die ihre Schätze bei kommentierten Führungen entdecken wollen. Der Tag wird außerdem von einer Ausstellung von Françoise MINOR, einer Vorführung von Schäferhunden, musikalischer Unterhaltung durch die Gruppe « Los esvagats de l’Ador » und einem Flohmarkt bestimmt.

Die Feinschmecker unter Ihnen werden vor dem 29. Juli einen Platz für eine kalte Mahlzeit reservieren!

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Landes d’Armagnac