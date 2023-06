Concert du Quatuor Elmire dans la chapelle de Lourps Chapelle de Lourps Longueville Longueville Catégories d’Évènement: Longueville

Seine-et-Marne Concert du Quatuor Elmire dans la chapelle de Lourps Chapelle de Lourps Longueville, 9 septembre 2023, Longueville. Concert du Quatuor Elmire dans la chapelle de Lourps Samedi 9 septembre, 14h00 Chapelle de Lourps Fruit du partenariat de longues années avec l’association des Amis de Lourps dont la mission est depréserver, animer et mettre en valeur la chapelle de Lourps faisant partie du patrimoine de la commune de Longueville, ProQuartet organise un concert de musique de chambre avec la participation du Quatuor Elmire, accessible à toute personne. Les résidents de la maison de retraite de Longueville bénéficieront d’un concert spécial dans leur établissemnt quelques heures avant le concert du soir.

Le concert finira par un verre de l’amitié habituel devant la chapelle offrant l’occasion d’échanges conviviaux entre le public, les musiciens et les équipes organisatrices. Chapelle de Lourps 1 Chemin de Lourps 77650 Longueville Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

