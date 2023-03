RENCONTRES DE TROMPETTES AVEC FRANCK PULCINI Chapelle de l’Oratoire Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

RENCONTRES DE TROMPETTES AVEC FRANCK PULCINI
Chapelle de l'Oratoire, 25 mars 2023, Le Mans
1 Rue Montesquieu

Sarthe . Les élèves de la classe de trompette du Conservatoire du Mans participent à une master class avec le célèbre trompettiste Franck Pulcini.

Cette master class publique permet aux spectateurs de plonger dans une expérience de partage et de réflexion entre l’artiste et les élèves.

Dans le cadre de ce projet avec Franck Pulcini les élèves restitueront leurs travaux le samedi 1 avril.
+33 2 43 47 38 62

