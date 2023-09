Cet évènement est passé Visite de la chapelle de Locmaria, à Nostang Chapelle de Locmaria Nostang Catégories d’Évènement: Morbihan

Visite de la chapelle de Locmaria, à Nostang
16 et 17 septembre
Chapelle ouverte au public samedi et dimanche, de 10h à 18h
Exposition de patchwork par l'association patchanostang

Exposition de patchwork par l’association patchanostang Chapelle de Locmaria rue de la Côte, 56690, Nostang Nostang 56690 Morbihan Bretagne https://nostang.fr/fr/rb/472071/histoire-et-patrimoine-21 Ancienne aumônerie de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem dépendant de Merlevenez au 12e siècle, la chapelle devient possession de l’abbaye Notre-Dame de la Joie au 13e siècle. L’édifice est reconstruit au 15e siècle. De plan en Tau, l’édifice se compose de deux nefs désaxées, séparées par un mur diaphragme surmonté d’un clocheton. La nef haute est entièrement peinte au 15e siècle. Des personnages sont figurés sur fond d’arabesques. Une danse macabre témoigne sans doute de la représentation probable du dit des Trois morts et des Trois vifs. Une Annonciation se trouve dans l’ancienne chapelle nord. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Chapelle de Locmaria
rue de la Côte, 56690, Nostang
Nostang 56690 Morbihan Bretagne

