Visite guidée de la chapelle de l’Institution Mongazon Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle de l’Institution Mongazon

Visite commentée d’environ 1/2 heure

Chapelle de l’Institution Mongazon 1 rue du Colombier, 49000 Angers Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire La chapelle de Mongazon présente un ensemble de peintures murales, exemple de l’art religieux du XIXè siècle, qui est encore trop souvent méconnu du grand public. Trois générations de peintres ont œuvré pour sa décoration, Simon Langlois, Stéphane Audfray et Paul Audfray, témoignant de l’évolution de la peinture religieuse entre la fin du XIXè et le début du XXè siècle.

Les fresques et les toiles de Simon Langlois et Stéphane Audfray se détériorent de plus en plus au fil du temps, car la toiture en ardoises ne remplit plus son rôle d’étanchéité. La voûte en plâtre a été restauré en 2008, mais comporte déjà des infiltrations d’eau. Ce monument est inscrit à l’inventaire supplémentaire du mobilier historique le 11 août 1977.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association Mongazon