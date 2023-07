Visite libre de la Chapelle Notre-Dame de Linguez Chapelle de Linguez Locquirec Catégories d’Évènement: Finistère

Locquirec Visite libre de la Chapelle Notre-Dame de Linguez Chapelle de Linguez Locquirec, 17 septembre 2023, Locquirec. Visite libre de la Chapelle Notre-Dame de Linguez Dimanche 17 septembre, 14h30 Chapelle de Linguez Visite libre et gratuite Fondée entre le XVIe et le XVIIe siècle, la chapelle du Linguez d’aspect templière est dédiée à la Vierge Marie et héberge un ensemble remarquable de peintures murales polychromes. Chapelle de Linguez Linguez, 29241, Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://www.locquirec.bzh/vie-quotidienne/decouverte-patrimoine/chapelles/ Fondée entre le XVIe et le XVIIe siècle, la chapelle du Linguez d’aspect templière est dédiée à la Vierge Marie et héberge un ensemble remarquable de peintures murales polychromes.

il s’agit d’un édifice quadrangulaire, surmonté d’un clocheton. Elle fût bâtie sur l’ermitage de Saint Milon, disciple de Saint Kireg. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©Réjane Louin Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Chapelle de Linguez Adresse Linguez, 29241, Locquirec Ville Locquirec Departement Finistère Lieu Ville Chapelle de Linguez Locquirec

Chapelle de Linguez Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/