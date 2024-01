Cantates et motets en famille Chapelle de l’Immaculée Nantes, dimanche 24 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-24 17:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 15 €Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie : musiquesacree-nantes.fr Tout le monde

L’ensemble baroque de Nantes Stradivaria et Guillaume Cuiller imaginent pour ce concert un nouveau programme autour des plus belles cantates de Bach. Les cantates avec voix solistes sont à l’honneur avec la présence exceptionnelle de la soprano Rachel Redmond dont la voix peint à la perfection toute la subtilité du discours musical du Kantor de Leipzig. Autour d’elle, la Schola de la Cathédrale complète ce beau programme de quelques œuvres chorales des aïeuls de la famille Bach. Rachel Redmond, sopranoLa Schola de la Cathédrale de NantesJulien Buis, chef de choeur Stradivaria, Ensemble baroque de NantesGuillaume Cuiller, Hautbois et direction musicale

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/