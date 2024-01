Café Zimmermann : The imaginary music book of J-S. Bach Chapelle de l’Immaculée Nantes, samedi 23 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 17:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif réduit : 15 € Plein tarif : 20 € Réservation : musiquesacree-nantes.fr Tout le monde

Pour ce concert exceptionnel à Nantes, Café Zimmermann propose de découvrir une playlist imaginaire composée des œuvres coups de cœur du grand Johann-Sebastian Bach… Autour du violon subtil de Pablo Valetti et du clavecin inspiré de Céline Frisch, Café Zimmermann nous propulse au cœur de la musique de Bach mais aussi à proximité des formes et effectifs instrumentaux que Bach lui-même affectionnait particulièrement

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/