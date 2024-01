La controverse de Karakorum Chapelle de l’Immaculée Nantes, samedi 17 février 2024.

Concert dans le cadre de l’exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le monde au Château des ducs de Bretagne et du week-end Spiritualité et religions de l’Empire mongol au 21e siècle. Au Moyen Âge, un moine franciscain nommé Guillaume de Rubrouck est envoyé par Louis IX auprès du grand khan, afin de le rallier aux chrétiens dans sa croisade contre les musulmans. Pour se décider, le souverain organise en 1254 une controverse durant laquelle s’expriment le point de vue des chrétiens, bouddhistes, nestoriens, soufis… tout comme leur musique. Avec la complicité des musiciens de La Camera delle Lacrime, le ténor Bruno Bonhoure et le metteur en scène Khaï-Dond Luong (directeurs artistiques de cet ensemble de musique ancienne fondé en 2005 expert dans les répertoires de la musique médiévale) invitent à un voyage dans les langues, les mélodies, les rythmes et les fêtes musulmanes, chrétiennes, bouddhiques, profanes des pays traversés. Un périple explorant également des territoires physiques et spirituels laissés derrière Guillaume de Rubrouck, moine franciscain envoyé par Saint Louis en 1253 auprès du grand Khan à Karakorum dans l’Empire chinois. Près de vingt ans avant Marco Polo, Rubrouck a laissé un manuscrit, « Itinerarium as partes orientales », relatant son voyage et la controverse de Karakorum organisée par l’Empereur. Manuscrit qui dévoile un texte intime, les impressions et la pratique régulière du chant grégorien pour exprimer la foi. Durée : 1h15 En partenariat avec l’Association Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes.Production La Camera delle Lacrime

