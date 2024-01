Ave Maria – La Schola de la Cathédrale de Nantes. Chapelle de l’Immaculée Nantes, dimanche 11 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-11 16:00 – 17:00

Gratuit : non Plein tarif : 15 € Tarif réduit : 10 € Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr & réseaux Festik/Fnac/France Billet Tout le monde

Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et grand spécialiste des musiques médiévales, Sylvain Dieudonné est le chef invité de ce concert entièrement dédié à la musique sacrée médiévale entre monodies et premières polyphonies. La Schola de la Cathédrale partagera avec le public un bouquet de découvertes musicales parfois oubliées qui n’a rien perdu de son expressivité et de sa poétique. La Schola de la cathédrale de Nantes. Julien Buis, Chef de coeur. Sylvain Dieudonné, Direction musicale/Chef de coeur en résidence

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/