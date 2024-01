Manuel de Grange – Récital Bach/Weiss Chapelle de l’Immaculée Nantes, lundi 22 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-22 20:30 – 21:30

Gratuit : non Tarif réduit : 10 € Plein tarif : 15 € Réservation : musiquesacree-nantes.fr Tout le monde

Considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands luthistes, Manuel de Grange convie son public à entrer au cœur de la résonance des instruments à cordes qu’il joue comme soliste, en musique de chambre ou en continuo. Il nous propose pour ce concert en solo une relecture au luth de la musique de Bach. Poétique et intime, Manuel de Grange nous invite avec précision et finesse à saisir toute la subtilité de la musique instrumentale de JS Bach et de SL Weiss, en faisant chanter son luth.

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/