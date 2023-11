« Il était une voix… » – Concert de Noël | Musique Sacrée Chapelle de l’Immaculée Nantes, 16 décembre 2023, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : oui Participation libre – entrée dans la limite des places disponibles.

Tchaïkovsky – Grieg – Mendelssohn – Rutter – Chilcott Il était une voix… Noël est célébré en musique chaque année par les enfants de la Pré-Maîtrise de la Cathédrale (élèves en CM1 et CM2) et, pour la première fois, ils s’associent aux élèves du cursus voix du Conservatoire de Nantes pour un concert familial et joyeux.Petits et grands pourront écouter un programme poétique, sensible, fantastique et magique autour des contes, légendes et histoires de Noël. Organisé par Musique Sacrée. Direction : Valérie Fayet / Laure Steinmetz-Rouillard

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000