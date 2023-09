Riposta ! – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Chapelle de l’Immaculée Nantes, 30 novembre 2023, Nantes.

2023-11-30

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€ Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€ Tickets catégorie A : 20€ et 15€ Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr & réseaux Festik/Fnac/France Billet Tous Publics

Il n’est pas nécessaire d’être nombreux pour restituer, pour un concert, toute l’expressivité et la virtuosité de la musique ancienne italienne. Avec Riposta !, la Guilde des Mercenaires, conduit par Adrien Mabire, nous emmène au coeur de la virtuosité italienne, ses affects sensibles et contrastes émouvants. Grâce au génie de Claudio Monteverdi, Gabrieli, Bovicelli ou Grandi, Venise scintille tout au long de ce magnifique programme. La Guilde des Mercenaires :Violaine Le Chenadec, sopranoJérémie Papasergio, basson Jean-Luc Ho, orgue Adrien Mabire, cornets à bouquin et direction musicale

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/