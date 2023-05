Trésors Oubliés des Cathédrales – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Chapelle de l’Immaculée, 5 avril 2023, Nantes.

2023-04-05

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : non Participation Libre Tous Publics

On trouve parfois au fond d’une vieille armoire de sacristie quelques trésors. Ce concert propose un répertoire oublié qui magnifiait la liturgie chantée. Antiennes d’anciens graduels, faux-bourdons et cantus firmus accompagnés par l’orgue virtuose sont présentés ici grâce aux jeunes voix d’hommes du Jeune Choeur de la Cathédrale de Nantes et avec la participation de l’organiste Mickaël Durand. Ces oeuvres, qui témoignent de la variété et de la richesse du patrimoine musical sacré, nous emmèneront en France, en Espagne ou en Italie.

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/