Les Pré-Maîtrises… En Chemin ! Chapelle de l’Immaculée de Nantes Nantes, samedi 8 juin 2024.

Les Pré-Maîtrises… En Chemin ! La Pré-Maîtrise de la Cathédrale et la Pré-Maîtrise de l’académie de musique et d’arts sacrés de Sainte-Anne d’Auray chanteront les chants traditionnels de Coley, Rutter, Britten… Samedi 8 juin, 20h30 Chapelle de l’Immaculée de Nantes Participation Libre

Les jeunes chanteurs des Pré-Maîtrises de Nantes et de Sainte-Anne-d’Auray font route ensemble pour la première fois à l’occasion de ce concert à la croisée des chemins. Les œuvres qu’ils nous proposent nous font découvrir la beauté des paysages, des promenades champêtres ou des pèlerinages… Artistes en herbe, ils portent haut les couleurs de la musique sacrée et du chant choral pour notre plus grand bonheur.

PRÉ-MAÎTRISE DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE ET D’ARTS SACRÉS

DE SAINTE-ANNE-D’AURAY

GÉRALD DE MONTMARIN, CHEF DE CHŒUR

PRÉ-MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE NANTES

LAURE STEINMETZ, CHEF DE CHŒUR

MICKAËL DURAND, ORGUE ET PIANO

Chapelle de l'Immaculée de Nantes rue Malherbe Nantes 44000

