Sucreries, y se va la Segunda ! Dimanche 26 mai 2024, 16h00 Chapelle de l’Immaculée de Nantes Plein Tarif 20€, Tarif réduit 15€

Quand la musique de l’Europe baroque traverse l’Atlantique et croise les traditions d’Amérique latine, la soirée promet d’être passionnante. Pour ce concert, l’ Ensemble Alkymia et les enfants de la Maîtrise de la Cathédrale font revivre une musique extraordinaire née d’une rencontre et d’un syncrétisme musical réjouissant. Les couleurs instrumentales mêlées aux voix virtuoses nous font voyager et découvrir cette conjonction subtile entre des musiques populaires et des musiques savantes, entre piété, fête et jubilation.

LA MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE NANTES

JULIEN BUIS, CHEF DE CHŒUR

ENSEMBLE ALKYMIA

MARIANNA DELGADILLO ESPINOZA, DIRECTION MUSICALE

Chapelle de l'Immaculée de Nantes rue Malherbe Nantes 44000 Cathédrale Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:30:00+02:00

