En attendant… Noël Samedi 16 décembre, 20h00 Chapelle de l'Immaculée de Nantes

Véritable pépite dans le paysage musical français de la fin du 19ème siècle, l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns est une œuvre originale qui rassemble dans ce concert les chœurs, les solistes et l’orgue dans une toute nouvelle transcription. Pour ce programme exceptionnel qui réunit le Chœur d’Angers Nantes Opéra, le Jeune Chœur et la Schola de la Cathédrale, la musique de Saint-Saëns déploie des mélodies magnifiques et des chœurs triomphaux au service d’une histoire de la nativité pleine de contrastes. C’est un petit opéra sacré que nous propose Xavier Ribes à la tête de tous ces musiciens.

SOLISTES ET CHŒUR D’ANGERS NANTES OPÉRA

JEUNE CHŒUR ET SCHOLA DE LA CATHÉDRALE DE NANTES

JULIEN BUIS, CHEF DE CHŒUR

MICHEL BOURCIER, ORGUE

XAVIER RIBES, DIRECTION MUSICALE

Chapelle de l'Immaculée de Nantes rue Malherbe Nantes 44000

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00

Musique sacrée Angers Nantes Opéra

Martin Argyroglo